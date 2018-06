Imputan cargos de homicidio culposo y estafa a médico cirujano Carlos Ramos Corena

La Fiscalía General de la Nación imputó los cargos de homicidio y estafa a los médicos Carlos Ramos Corena y Ángela María Socarrás, en el marco del caso que se adelanta por la muerte, tras una intervención quirúrgica hace siete años, de la odontóloga Tatiana Andrea Posada Jiménez, quien falleció poco después del procedimiento.



El Concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, reveló en rueda de prensa, que en el año 2016 el Comité Técnico Jurídico de la Fiscalía Seccional conceptúo que, en el caso de Tatiana Andrea Posada Jiménez, los elementos materiales probatorios allegados a la investigación harían viable la imputación por negligencia e impericia para los médicos Carlos Ramos Corena y Ángela María Socarras.

Por su parte, Raúl Humberto González Flechas, el director seccional de Fiscalías de Medellín, aclaró que “se le imputan cargos a este falso médico cirujano. Tiene una imputación de cargos que no le restringe su libertad, no puede salir del país, el cambio de domicilio tiene que ser informado a la Fiscalía. Iniciamos ya está etapa posterior de juicio, el objetivo es lograr una sentencia condenatoria, ojalá con privación de la libertad”.

El médico cirujano Carlos Ramos Corena, en exclusiva para la W Radio, señaló que son “totalmente inexactas las declaraciones por parte de la Fiscalía, por eso, de ser cierto que se informó que yo no podía salir del país, obligaré por intermedio de mis abogados una retractación pública, porque ya ese cuentico de que quieren atropellar mis derechos, ¡se acabó! No permitiré que se desinforme a la opinión pública y menos que manipulen a los medios de comunicación para hacer un show mediático en un proceso que tiene muchos vacíos”.

Ramos Corena recalca que “se inventaron un cargo de una supuesta estafa que vamos a desvirtuar, con todas las pruebas que tenemos a mi favor, cuando se cumpla la audiencia de acusación”.

Así mismo, agregó: “a lo largo del proceso administrativo que enfrenté, quedó probado que no soy el responsable de la muerte de la odontóloga, y que no fuí condenado por ejercer mi profesión de manera indebida o negligente. Se probó quién operó a la paciente, que no existió ninguna sustancia aludida por el Concejal, y que en efecto falleció por un trombo embolismo, y que yo no fui el responsable de su deceso”.

Para el médico Carlos Ramos, egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, esta es una acción “como promovida por hostigamiento que viene haciendo el concejal Bernardo Alejandro Guerra, desde hace más de 8 años en mi contra. Fue él mismo quien hizo que en Puerto Rico me privaran de la libertad 5 meses, lejos de mi familia, donde finalmente el Jurado Americano me encontró inocente de todo el caso que me fabricaron, montado por el concejal Guerra”.

El galeno certificado por la International board of cosmetic surgery, fue enfático en que “ninguna de las supuestas denuncias que iba que lleva el concejal Bernardo Guerra a la práctica, quedan en nada, exactamente lo mismo va a pasar con el presente caso, dada la marcada debilidad y soporte de los cargos que me ha elevado la Fiscalía”.

El cirujano Ramos Corena, en diálogo exclusivo con La W Radio, aseveró que “es lamentable fallecimiento de Tatiana. Ya por el mismo caso de esta paciente, un juez administrativo me absolvió de toda responsabilidad, tanto en primera como en segunda instancia, entonces estoy más que tranquilo porque tengo todas las pruebas a mi favor, y si no pasa nada misterioso o fuera de lo normal, el resultado de este proceso será exactamente igual a lo que ha pasado con todos los procesos que me ha denunciado Guerra, es decir saldré inocente y Guerra quedará en ridículo nuevamente”.

Finalmente, este profesional barranquillero enfatizó en que “como médico, me he dedicado a trabajar duro por mis pacientes, con ética y profesionalismo, por eso es que hoy por hoy, pese a los escándalos propiciados por ediles, me he mantenido vigente para mis paciente. Mi trabajo y mis acciones hablan por sí solas, y sin miedo alguno, la muestro y la exhibo en redes sociales. Es ahí donde se determina quién es verdaderamente el médico Carlos Ramos".