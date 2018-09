Juez condenará a Luz Mery Soto por muerte de niña de cuatro años en Chinchiná (Caldas)

Luz Mery Soto será condenada por la muerte de la niña Juanita Valencia, de cuatro años de edad. Así lo determinó el Juzgado Primero del Circuito de Chinchiná (Caldas) tras comunicar que el sentido del fallo es condenatorio. La Fiscalía pidió 55 años de condena y familiares de la víctima consideran que el peso de la ley también debe caer sobre otros presuntos responsables de la muerte de la pequeña.

La mujer afronta un proceso jurídico en el que le indilgaron los delitos de secuestro simple y homicidio agravado, dónde las víctimas son la niña de cuatro años y su hermanita bebé, que para la fecha del suceso, tenía 4 meses de nacida. Esto traduce que Soto no recibirá rebajas de la pena a imponer.

De acuerdo a lo revelado en las diligencias del juicio oral esta criminal, el 22 de diciembre del año pasado hurtó a la bebé de cuatro meses, ya que no puede tener hijos y por eso citó a la madre con las dos pequeñas a un paraje en la salida hacia Manizales, con la promesa de darles a las criaturas unos regalos de Navidad. Supuestamente, en aquel lugar, Soto le arrebató a la bebé y lanzó a la madre y a Juanita a un caño.

La madre de las dos pequeñas aseguró que pudo sobrevivir y salir del caño sin sufrir ni una sola lesión, mientras que su niña de cuatro años fue arrastrada por la corriente y no pudo salvarla. La Pequeña duró 10 días desaparecida, hasta el 2 de enero que apareció muerta en el lago Balsora de esa población.

A Soto la Policía Nacional la había capturado, en zona rural de Chinchiná, unas horas después de que raptó a la bebé. En ese mismo lugar los uniformados rescataron a la criatura y luego se la devolvieron a su madre.

----------------------------

Piden más condenas

Aunque Soto se está exponiendo a recibir una de las condenas más altas que se ha impuesto en Colombia, algunos familiares de las niñas víctimas no están conformes. Consideran que aún hay responsables que no van a ser condenados, dejan entrever que podría estar involucrada la mamá de las pequeñas y creen que la investigación está incompleta.

“Para nosotros la familia, hay más culpables en la muerte de la niña. Personalmente me parece que faltó más investigación, que se empararan más del tema. Entonces para mí le falta aún a esa investigación. Acá más de medio pueblo dice que es increíble que una mujer (la mamá de las víctimas) con una contextura tan gruesa no tenga ni una lesión y que haya salido consciente. Además, ella no sabe nadar. Que investiguen y que se haga justicia”, manifestó Diana, una tía de las pequeñas.

El juzgado de Chinchiná fechó para el 8 de octubre la lectura de sentencia, donde se sabrá cuántos años en prisión deberá pagar Luz Mery Soto, quien hoy tiene 47 años de edad.