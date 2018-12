Juez del caso contra José Elías Melo llama la atención a exdirectivos de Odebrecht

El juez 14 de conocimiento de Bogotá, frente a quien se adelanta el juicio contra el exdirectivo de Corficolombiana José Elías Melo, llamó la atención a los exdirectivos por un nuevo aplazamiento de la audiencia programada para este lunes.

Dijo el juez que el juicio se viene intentando adelantar desde el 21 de agosto y siempre aparece un ingrediente adicional que impide avanzar en la audiencia.

"Yo no veo un avance. Los señores testigos del Brasil, que sean serios, porque eso es falta de seriedad y respeto para la justicia colombiana...Los primeros interesados en estar en contacto con la Fiscalía tendrían que ser ellos (los exfuncionarios de Odebrecht). A Colombia eso no le está beneficiando, no le está haciendo un favor a la justicia ni a la sociedad colombiana. La diferencia entre menso y manso no es una vocal, que respeten a la autoridad colombiana”.

La Fiscalía pidió aplazar por cuarta vez la diligencia para poder concretar el principio de oportunidad con exejecutivos de la multinacional que, considera, son “pieza fundamental” para el proceso.

Por su parte la Procuraduría dijo que se justifica el aplazamiento, pero no se puede mantener la indefinición sobre la participación de los testigos.



Agrego el Ministerio Público que "no sabemos cómo va a evolucionar lo del fiscal ad hoc. No sabemos la postura del fiscal ad hoc sobre esa decisión."

El juez indicó además: “ofrecen tres testigos bajo la figura del principio de oportunidad, el cual no se ha materializado y todo ha quedado en una ilusión procesal...hay otros testigos que se van a escuchar en el juicio. Usted (el fiscal del caso) es el que tiene que agotar las herramientas jurídicas para traer los testigos. Tiene la obligación de traer los testigos que propuso en la preparatoria”.

También dijo el juez que en manos de un fiscal ah doc quedaran los beneficios ofrecidos a exdirectivos de Odebrecht.

“El fiscal ah doc tiene una decisión trascendental que viene a tocar intereses del proceso. Será él quien podrá o no autorizar el principio de oportunidad, que es lo que nos ha frustrado el desarrollo de este juicio porque bajo ese pretexto los testigos de Odebrecht no han declarado en este juicio, con justa razón porque no quieren perder su derecho de no autoincriminación”.