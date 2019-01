Juez invita a fiscal ad hoc a alcanzar acuerdo con testigos del caso Odebrecht

El juzgado séptimo especializado de Bogotá hizo un llamado al fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa y a la defensa de cuatro de los empresarios considerados testigos clave en el caso del escándalo de Odebrecht, a que adelanten acercamientos con el fin de definir eventuales preacuerdos.

“El despacho de manera angustiosa tiene que señalarlo. Hay un trabajo de la Fiscalía en conjunto con los señores defensores de seis u ocho meses que considera el despacho se debe revisar y que las partes se acerquen al menos para que exista una claridad sobre el particular”, dijo el juez.

Se trata de los empresarios Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Adolfo Torres, a quienes el fiscal ad hoc les tumbó los preacuerdos.

Por su parte, el delegado de la Procuraduría apoyó el llamado del juez. “Me uno al llamado que hace el señor Juez, valdría la pena que los señores fiscales del fiscal ad hoc se reunieran nuevamente con la defensa para mirar los términos del preacuerdo que se ha venido trabajando y eventualmente, llegar a los acuerdos que estimen convenientes”, dijo el procurador.

Los abogados defensores de los empresarios expresaron su molestia tras la decisión. Carlos Arturo Gómez Pavajeau, abogado de Gabriel Dumar, calificó como un abuso de fiscal ad hoc el desconocimiento de los acercamientos logrados tras más de ocho meses de trabajo.

“Yo lo llamé abuso en el sentido que la Fiscalía dice que eso lo hicieron los anteriores fiscales y no ellos, me parece que es el mismo argumento de los acuerdos de La Habana y que los protocolos los hizo el Gobierno anterior y no el presidente actual (…) entonces Colombia es dueña del presidente de turno, Colombia no es dueña de sus funcionarios. Ya ven como la comunidad internacional nos está criticando por cuánto se personalizan las decisiones de los funcionarios”, dijo el jurista.

El próximo 1 de marzo se adelantará la acusación contra estas personas.