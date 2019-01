Juez le devolvió a la Fiscalía el escrito de acusación en caso chuzadas

Un juez de Bogotá devolvió el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en el caso de las interceptaciones ilegales de las que fueron víctimas varias personas, entre ellas el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

El juzgado le pidió a la Fiscalía volver a hacer el escrito de acusación.

A la salida de la diligencia judicial el General (r) Humberto Guatibonza dijo que seguirá defendiendo su inocencia y seguirá dispuesto a atender los llamados de la justicia.

"Me presente ante el juez, la juez devolvió el escrito de acusación porque no sabe de qué me están acusando y mis defensores no saben de qué me van a defender...Me parece miserable lo que están haciendo conmigo", dijo el General (r).

Agregó que no ha ordenado interceptar a nadie y que el país es testigo de "lo que hizo por la patria."

Dijo que los periodistas han recibido muchas pruebas editadas y más adelante se enteraran de la verdad de los hechos.