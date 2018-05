Juez niega a la Fiscalía la extinción de dominio sobre Meritage

El juez segundo penal del circuito especializado de Medellín rechazó la solicitud de extinción de dominio del inmueble Meritage por el incumplimiento en los requisitos de la presentación del trámite.

El ente acusador presentó una solicitud de extinción de dominio, trámite que debe cumplir una serie de requisitos para que no se violen los derechos de terceros de buena fe.

Para el juzgado, la entidad no hizo una identificación apropiada del bien, no identificó todos y cada uno de los predios, si no que por el contrario hizo una identificación de manera genérica, tampoco identificó las fechas catastrales y los títulos que estaban en el registro inmobiliario, ni aporto la ficha predial.

Según fuentes del proceso, este error podría significar millonarias demandas contra el Estado.

El juzgado dejó en firme las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía, por lo que el proyecto continuará quieto.

El año pasado el Tribunal Superior de Bogotá ordenó embargar los terrenos en los que se adelanta la construcción Meritage Luxury Community a las afueras de Medellín y reconoció que sí hubo actividad ilícita sobre los terrenos.

Cabe recordar que tras estos predios existe una disputa entre Iván López Vanegas y Héctor Javier Restrepo, alias Perra Loca, jefe de la oficina de Envigado.