La defensa de exconcejal Aissar Castro sobre supuesto dinero de “narco” en el caso Merlano

Durante el miércoles 29 de agosto, en el marco de la audiencia de medida de aseguramiento contra los siete políticos del Atlántico por el caso Merlano, continuó la defensa de el exconcejal Aissar Castro Reyes y del actual concejal de Barranquilla, Aissar Castro Bravo.

El abogado Víctor Cruz se refirió a los audios reveladores que la Fiscalía puso en conocimiento donde el exconcejal Aissar Castro Reyes establece una comunicación con una mujer quién presuntamente le hace una propuesta de tipo delictivo:

Mujer: “Hay un señor que es atracador o narcotraficante que tiene un dinero disponible para invertir”

Castro: “No hables eso por acá”, le dice el exconcejal.

Durante su intervención, Cruz relató una entrevista que le realizó un investigador de la defensa a la mujer que mantuvo la conversación con Castro, la cual está identificada como su supuesta prima.

“Para el día 27 de junio ¿Usted recuerda haber tenido un dialogo telefónico, en el cuál usted le hace conocer sobre un dinero de una tercera persona?. Contestó: si efectivamente recuerdo esa llamada y sobre eso quiero aclarar: Yo llamé en esa oportunidad a mi primo Aissar, para contarle sobre algo que me dijo mi comadre de nombre Katherine Rodríguez, sobre un conocido de una amiga de ella, que en efecto ella no conoce, que quería invertir, o veía esa posibilidad , y como es de tanta confianza con mi primo, decidí contarle eso, manifestándole que esa persona al parecer tenía ese dinero y que era mujer de un traqueto o narcotraficante.”

La mujer, al ser cuestionada sobre si conocía al sujeto del cual estaban hablando, respondió que no. Además, que utilizó los términos “Atracador” y “Narcotraficante” en forma jocosa.

“Diga si usted, ¿Conoce a la persona que tiene ese dinero? Contestó: No, no la conozco eso fue un mero comentario suelto que me hizo mi comadre y realmente no sé si eso sea verdad o mentira, hago referencia a atracador, o narco en la llamada. Fue de forma jocosa, o ligera por no tener precisión a que se dedicaba la persona o si en realidad existía, entre otras cosas porque no lo conozco ni al señor, ni a la amiga de mi comadre.”

Para el día de mañana se espera que continúe la audiencia de medida de aseguramiento con la defensa del exconcejal Vicente Tamara.