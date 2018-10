Las pruebas contra Diego Rayo

Durante la audiencia de imputación de cargos contra el abogado Diego Rayo, supuesto enlace del senador Armando Benedetti con la red de chuzadas, la Fiscalía relató cómo el jurista sirvió de enlace del congresista con el grupo criminal.



En la audiencia se constituyó como víctima el abogado Jaime Lombana, quien estuvo presente en la diligencia.



La Fiscalía nombró al español Eneko Laiz Moreno, un empresario que vive en Madrid y quien se presenta como el representante de la “casa vasca” en Colombia.



Según el ente acusador Juan Carlos Madero les contó como el empresario español habría sido el enlace inicial entre el “círculo” del senador Armando Benedetti y la banda encargada de hacer las interceptaciones ilegales.



El delegado de la entidad relató cómo sostuvieron varias reuniones con Benedetti, su esposa, Diego Rayo (quien se presentaba como el representante del senador) y el español Laiz.



"Uno de esos clientes que le presenta el ciudadano español Eneko Laiz, es al senador Armando Benedetti (...) manifiesta Madero que al señor Laiz no le gustó que no se concretara un negocio con una empresa llamada Oncor y meses después me reuní con él y nos dijo que Benedetti requería nuestros servicios".



En dichas reuniones el congresista les solicitó la interceptación al celular del Fiscal General de la Nación, de Jaime Lombana y los seguimientos a su hijo.