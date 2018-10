Liquidadora de Saludcoop se presentó ante la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación citó a declarar a Ángela María Echeverri, liquidadora de Saludcoop y Orozman Orozco Rodríguez, representante legal de Cafesalud.

El ente acusador los cita en medio de la investigación por las supuestas irregularidades en el manejo de los activos de la EPS, que derivó en la operación de venta y el nacimiento de Medimás.

A su salida de la diligencia, la mujer dijo estar presta a colaborar con la justicia.

“Yo no soy delincuente, yo no he hecho nada malo. A mí no me están investigando por delitos” dijo Echevarría.