Llamados a juicio fiscal y exsecretario de Salud de Córdoba

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación mediante el cual serán llevados a juicio el exsecretario de Salud de Córdoba José Jaime Pareja Alemán y el fiscal Daniel Fernando Díaz Torres, quien fuera el encargado de temas anticorrupción en ese departamento.



Se les acusa de hechos de corrupción con recursos de campañas de salud para la atención a pacientes con hemofilia durante el lapso comprendido entre diciembre de 2016 y octubre del año 2017.

De acuerdo con el documento oficial, los funcionarios se encuentran presuntamente involucrados en los ofrecimientos de dinero, dádivas y prebendas provenientes de un defensor que actuaba en el proceso, aceptadas supuestamente por el fiscal Díaz Torres para favorecer a las personas que él mismo investigaba.



Como elementos materiales probatorios, la Fiscalía revelará detalles de las conversaciones obtenidas por la agencia de seguridad del Departamento de Justicia de Estados (DEA), en las que aparecen el exgobernador Alejandro Lyons Muskus y el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez el día 26 de mayo en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos).



Los hechos se remontan al mes de junio del año 2016, cuando la Fiscalía dio apertura a una investigación denominada “cartel de la hemofilia” en el departamento de Córdoba.



En octubre del mismo año, una vez posesionado Luis Gustavo Moreno Rivera como Director Anticorrupción del ente acusador, quien de acuerdo con las investigaciones hacía parte de una organización dedicada a permear la administración de justicia y entorpecer las investigaciones a cambio de dinero, la fiscal quien adelantaba el citado proceso y sus investigadores empezaron a ser objeto de varios requerimientos y presiones por parte del nuevo funcionario.



Por ese entonces, Moreno Rivera descalificó intencionalmente el trabajo de la fiscal y compulsó copias penales para que fuera investigada por supuestas filtraciones de información en un operativo de capturas en el mes de diciembre de 2016.



“Tan graves fueron los señalamientos que le hizo Moreno Rivera que, incluso, produjeron el relevo del investigador líder del caso y de la fiscal, como en efecto ocurrió el 23 diciembre de 2016 mediante resolución 0354 proferida por Moreno”, sostiene el escrito de acusación.



En consecuencia dispuso la asignación del caso al Fiscal 78 Anticorrupción Daniel Fernando Díaz Torres y destacando como apoyo al fiscal 22 Joseph Verdugo Jaramillo, advierte la investigación.



Cuando el fiscal Díaz Torres asumió el caso impartió una orden a policía judicial el 23 de enero de 2017, en la que dispone textualmente “… hacer inspección en la Gobernación de Córdoba con el fin de obtener copia de las Resoluciones proferidas en 2016 por medio de las cuales se aprobó el pago por concepto de prestación de servicios de salud y/o suministro de medicamentos para pacientes con hemofilia”.



El 25 de enero de 2017, mediante oficio dirigido a la asistente de fiscal del despacho allegan la documentación solicitada en 1489 folios útiles por medio de la cual se reconoce que el secretario seccional de salud José Jaime Pareja Alemán reconoció y ordenó el pago de $1.525.045.600 a la IPS San José de la Sabana para el suministro de medicamentos no POS a 14 pacientes que no padecían de alguna enfermedad relacionada con la hemofilia.



Esta situación era repetitiva y ya se venía judicializando por parte de la fiscal asignada inicialmente, pues hace parte de la cadena de corrupción en la Gobernación de Córdoba con pagos multimillonarios realizados de forma irregular por falsos pacientes de hemofilia.



Dentro de esta información, allegada en enero de 2017, está el informe de auditoría, de la Contraloría CGR en el que se señala que de la revisión realizada para el año 2014 ya venían efectuándose pagos irregulares a la IPS San José de la Sabana por $5.750.105.200.



“Era fácil para el fiscal Daniel Díaz, quien conocía muy bien el modus operandi de las defraudaciones en el departamento de Córdoba, advertir que los pagos ordenados a la misma IPS, también generaría una posible responsabilidad sobre Pareja Alemán.



De acuerdo con la investigación, Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla habían sido compañeros cercanos y abogados litigantes en la misma oficina, este último se sintió en confianza y al parecer negoció arreglos corruptos con el fiscal Daniel Fernando Díaz Torres, subalterno de Moreno en la Dirección Anticorrupción.



“Aceptó entonces el fiscal dádivas y promesas remuneratorias por gruesas sumas, de dinero para no judicializar a José Jaime Pareja, no compulsar copias a Edwin Besaile y obtener favores jurídicos para Guillermo José Pérez Ardila quien tenía el cargo de Representante legal la IPS Unidos por su Bienestar y era socio de la IPS San José de la Sabana con la que se hizo una defraudación cercana a los 37 mil millones de pesos, dádivas y entregas de dinero que se describen a continuación”, sostiene la acusación.



Las entregas de dinero



Según la acusación, el día 27 de abril de 2017 Daniel Fernando Díaz Torres en compañía de una fiscal de apoyo y su asistente, viajaron desde Bogotá hacia Montería (Córdoba), para realizar la imputación de Guillermo Pérez Ardila.



“Allí se concretó uno de los ofrecimientos que el fiscal aceptó de parte de Leonardo Pinilla Gómez, consistente en el pago del hospedaje de él y las dos funcionarias de su equipo de trabajo en el Hotel Parque del Sol por los días 28 y 29 de abril de 2017, aproximadamente por un valor de $400.000”.



El día 29 de abril de 2017, en la ciudad de Montería, se llevó a cabo por parte del Fiscal Daniel Fernando Díaz Torres y su equipo de trabajo la formulación de imputación de Guillermo Pérez Ardila, a quien comunicó en audiencia un delito menos que a los demás imputados, pese a encontrarse en las mismas circunstancias fácticas.



Otro de los hechos son los ofrecimientos de Pinilla Gómez al Fiscal Díaz Torres de 60 de los 100 millones de pesos que habría cobrado el abogado al exsecretario Pareja Alemán por una labor extrajudicial a su favor en la investigación por el pago irregular de la ya mencionada resolución.



Otras dádivas



El Fiscal supuestamente aceptó el ofrecimiento que se le hizo de ubicar laboralmente a la señorita Neida Alexandra Plazas Arenas, con quien tenía una relación sentimental, en un cargo que tendría en principio un salario de más de $5.000.000, a cambio de no investigar y favorecer al señor Pareja alemán para lo cual este último, el día 16 de mayo de 2017, llevó a la beneficiada a la Gerencia General de Fonade para así concretar su vinculación.El fiscal Díaz Torres, al parecer, a cambio de favorecer al exsecretario de Salud, recibiría un total de doscientos millones de pesos ($200.000.000). De esa suma acordada, se realizó un primer pago por veinticinco millones de pesos ($25.000.000) a finales de mayo de 2017, los cuales se presume le fueron entregados antes del viaje que realizara a Cancún (México).Otro pago parcial de la suma acordada se habría efectuado al Fiscal por parte de los señores Pareja Alemán y Pinilla Gómez quienes previamente se habían encontrado en el Hotel Cosmos de la calle 116, de Bogotá,-, el 26 de junio de 2017, a través de Neida Alexandra Plazas Arenas.