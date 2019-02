Lo que dijo Carlos Mattos sobre la juez a quien supuestamente le pagó sobornos

A través de un comunicado publicado en el diario El Espectador, Carlos Mattos negó conocer a la ex juez 16 civil, Ligia Hernández.

“Me veo en la necesidad de hacer la aclaración, pues la mencionada ex juez 16 ha salido a dar versiones que afectan mis posibilidades de que el caso para el cual estoy citado sea analizado imparcialmente por un juez. No me es posible decir todo lo que quisiera sobre estas manifestaciones, pues revelar toda mi defensa es perjudicial para mi caso en estos momentos”, dice un aparte del documento.





Cabe recordar que Hernández fue imputada por la Fiscalía General de la Nación por supuestamente recibir gruesas sumas de dinero por parte del empresario. Este dinero habría sido entregado como agradecimiento por una medida cautelar emitida en el caso Hyundai a favor de él.

El caso se originó luego de que los investigadores del denominado “caso Hyundai” fueron informados de que, en el marco de un proceso civil que cursaba en el juzgado 16 civil municipal de Bogotá, Mattos habría dispuesto el pago de la mencionada suma de dinero.

Según la evidencia, se habrían cancelado más de cien millones de pesos. Uno de los pagos se habría efectuado directamente por el empresario, con el concurso de Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito y quien conocía a la juez 16 civil municipal. Su participación en estos hechos fue aceptada por él mismo, en diligencia de imputación efectuada el 4 de octubre de 2018 ante el juez 63 penal municipal con función de control de garantías.

Adicionalmente, la juez 16 civil municipal también aceptó la imputación de cohecho impropio formulada por la Fiscalía el pasado 16 de enero, diligencia que se cumplió ante el juzgado 77 penal municipal con función de control de garantías.