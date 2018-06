Margarita Balen y Jorge Rangel negaron vínculos con estructura de compra de votos

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea del Atlántico, los diputados Jorge Rangel y Margarita Balen, ambos señalados por la Fiscalía de integrar la estructura para la compra y venta de votos en el Atlántico, se refirieron por primera vez al anuncio del el Fiscal General Néstor Humberto Martínez.

Rangel, señaló que no ha sido notificado por parte de la Fiscalía aún y declaró así al ser cuestionado, sobre cuál era su vínculo con Aida Merlano, “Una relación política, de amistad, formando parte de la casa política dentro del partido Conservador, todo el mundo sabe, que yo estuve en la plaza pública solicitándole al pueblo de Colombia el respaldo para la doctora Aida Merlano, porque en mi entender era una excelente candidata, para ocupar el senado, y eso creo que no pude ser tipificado como ningún delito.”

Por su parte Margarita Balen, también declaro que no había sido notificada, pero que está atenta para dar las explicaciones necesarias, “Yo quiero decirles que en este momento no he sido notificada, solamente me he enterado por los medios de comunicación, y estoy presta a ir dónde me citen, ante las autoridades competentes. La gente que me conoce, mis amigos saben que yo en el transcurrir de mi vida a lo único que me he dedicado, es a ayudar a la comunidad, y ayudar a la gente. Lo único que yo sé, es que yo creo en la justicia divina, y confío en la justicia humana. Yo estoy total, y absolutamente segura que se van a respetar mis derechos, y se me van a dar las garantías necesarias, en un debido proceso.”

Este 30 de julio, se realizará en la ciudad de Barranquilla la imputación de cargos por este caso, en donde tanto Balen, como Rangel fueron señalados por la Fiscalía.