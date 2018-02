Mauricio Parra, alias el Quesero, citado a imputación por crimen en Huila

Parra ahora será señalado por los delitos porte ilegal de armas de fuego, y homicidio agravado, por el homicidio del abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez, quien se encontraba en un caso de supuesta estafa en el cual estaba relacionado el empresario.

Parra Rodríguez afirmo que Fernando Bahamón es un falso testigo que lo vinculó con este crimen

"Fernando Bahamón me estaba extorsionando y la Fiscalía lo ha protegido, lo tiene como el testigo estrella, pero yo lo denuncio por extorsión por que el va a mi oficina y me pide dinero para no vincularme con casos de homicidio y lavado de activos, y éste es uno de esos casos"

El crimen del abogado ocurrió el 6 de abril de 2017 en el municipio de Pitalito Huila.