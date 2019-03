No es cierto que se esté dividiendo al país: Minterior sobre objeciones a Ley Estatutaria

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que no son ciertos los hechos y afirmaciones entregados por los partidos de oposición en la réplica que hicieron a la alocución del presidente Iván Duque anunciando sus seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP.

"Personalmente, rechazo que se haga unas consideraciones sobre hechos y afirmaciones que no son ciertas. El respeto de cada uno de los poderes se da en una ley estatutaria, es un proceso perfecto en el que interviene el ejecutivo, el legislativo, la Corte Constitucional, tiene un procedimiento que está previsto en la Constitución y la ley y el Presidente ha actuado bajo ese marco", dijo la Ministra.

Agregó que "no es cierto que se esté dividiendo al país, por el contrario el Presidente ha presentado una propuesta para hacer una paz que una a todos y esto se hace a través de una ley que no deje ninguna fisura por donde se pueda colar la impunidad, en la que haya una clara responsabilidad de los victimarios y se respete el hecho de la no repetición".

Aseguró que las objeciones del Mandatario no son un choque de trenes con la Corte Constitucional, pues él está dentro de sus facultades y "no tiene por qué renunciar" a ellas. "No hay un choque de trenes, hay un respeto por la Corte Constitucional y se le ha pedido al Congreso que revise unos temas de inconveniencia", expresó.

Según la Ministra, el funcionamiento de la JEP "es un tema prioritario para el país, el país está preocupado con la JEP, quiere que haya justicia. Para que haya una paz realmente tiene que haber justicia, verdad, reparación y no repetición".