Nuevamente, un juez niega libertad a "Jesús Santrich"

Un juez negó un recurso de hábeas corpus presentado por el exlíder de las Farc Jesús Santrich, con el que pretendía recuperar su libertad ya que está detenido con fines de extradición a EE.UU. por el presunto delito de narcotráfico, según informó la Fiscalía.



Esta es la cuarta vez que diferentes instancias judiciales le niegan este recurso a la defensa de Seuxis Paucias Hernández Solarte, que en su época de guerrillero era conocido como "Jesús Santrich.



"Por cuarta vez niegan hábeas corpus presentado por Seuxis Paucias Hernández Solarte", escribió la Fiscalía en Twitter, mensaje en el que agrega que la decisión la tomó el Juzgado 10 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.



El ente acusador añadió que el juzgado "ratificó competencia de Fiscalía para proferir captura y decidir sobre libertad de Hernández Solarte".



La defensa de Santrich ha argumentado que la detención no es legal porque es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la competente en su caso y no la Fiscalía, ya que éste se había sometido a esa justicia.



Santrich, uno de los jefes de las Farc, ahora convertidas en partido político, fue detenido en Bogotá el pasado 9 de abril a pedido de la justicia de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico después de la firma de la paz.



Actualmente está detenido en la cárcel La Picota, de Bogotá, a la espera de la decisión que tome la JEP, organismo de justicia transicional creado tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.



El exguerrillero iba a ocupar uno de los diez escaños en el Congreso a los que la Farc tiene derecho durante dos periodos legislativos en virtud de lo pactado en el acuerdo de paz, no obstante no asumió el cargo por estar detenido.