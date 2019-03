Piden que procesos judiciales del alcalde de Santa Marta sea trasladados a Bogotá

Un grupo de congresistas de los partidos Colombia Humana, Partido Verde, Polo Democrático, Mais, Unión Patriótica y la Fuerza Alternativa del Común, solicitaron que se trasladen, a Bogotá, los procesos del exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo y el actual mandatario, Rafael Martínez, para garantizar sus "derechos fundamentales y convencionales".

De acuerdo con lo manifestado en el documento que contiene ocho páginas y va dirigido al Presidente de la Republica, Iván Duque; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y al Procurador general, Fernando Carrillo, lo que se observa es "una grave y sistemática persecución judicial de carácter penal en contra de Fuerza Ciudadana".

“La situación es realmente preocupante, pues en verdad, lo que se observa es una grave y sistemática persecución judicial de carácter penal en contra de Carlos Eduardo Caicedo y Rafael Martínez, instrumentalizada por el director Seccional de Fiscalías de Santa Marta, el señor Vicente Guzmán, quien no sólo llegó a esa designación, según advirtieron algunos medios de comunicaciones por cuenta de su cercana amistad con el ex magistrado Francisco Ricaurte — hoy detenido por integrar presuntamente el cartel de la toga- sino que además mostró su interés tortícero por cuenta de la grave denuncia que hizo el entonces juez octavo de garantías de Santa Marta, Gabriel Ospino Guzmán, quien precisamente en el mes de noviembre de 2017, no sólo negó la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía en contra de los precitados líderes políticos de Santa Marta, sino que además denunció que el señor Vicente Guzmán, actual Director Seccional de Fiscalías, en el desarrollo de las audiencias para pedir la privación de la libertad, lo invitó a que fuera a su oficina, tal y como se publicó en medios de comunicación local”, argumentaron los congresistas.

Por ello, reza el documento, pidieron el cambio de radicación de todas las investigaciones penales que cursan actualmente en contra de Carlos Caicedo y de Rafael Martínez a la ciudad de Bogotá.