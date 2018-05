Por apropiación de recaudos de impuestos, aseguran al exsecretario de Hacienda de El Copey

Con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria —por su delicado estado de salud— fue afectado el exsecretario de Hacienda Municipal de El Copey (Cesar), Franklin Manuel Villalobos Rodríguez, tras la imputación que la Fiscalía General de la Nación le hizo por incurrir presuntamente en el delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo.

En la investigación, adelantada por una fiscalía de Administración Pública de la Dirección Seccional de Cesar, se conoció que para el año 2016, cuando el hoy procesado ostentaba el cargo de secretario de Hacienda, se habría apropiado de $95 millones, correspondientes a recaudos del distrito por concepto de pagos de impuestos prediales, los cuales eran consignados a una cuenta personal.

El exfuncionario fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en la calle 29 D con carrera 21, vía pública del barrio Bulevar de la Rosa, en Santa Marta (Magdalena), dando cumplimiento a una orden judicial proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Valledupar, a donde fue trasladado para las respectivas audiencias preliminares.

Por estos hechos también fue capturada e imputada Yuleidis Paola De la Hoz Morales (particular), por el delito de peculado por apropiación en calidad de cómplice, pues según lo establecido habría cobrado dos cheques sin los soportes correspondientes. Aunque la procesada no aceptó cargos, manifestó su intención de colaborar con la justicia, por lo que no se le impuso medida de aseguramiento.