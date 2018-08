¿Por qué fueron dejadas en libertad las hermanas Bechara?

El abogado Esiquio Sánchez, apoderado de Mara Bechara, confirmó la libertad de su defendida y la hermana María Fátima Bechara en la tarde de este 10 de agosto en audiencia realizada en Soacha, Cundinamarca.

La decisión judicial fue tomada por el Juez Primero Penal del Circuito de Soacha, quien consideró que no habían pruebas suficientes que permitieran inferir que las mujeres son responsables de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.

“El Juez Primero Penal del Circuito de Soacha, revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva que le impuso un Juez de Garantías de Primera Instancia a las señoras Mara Graciela Bechara de Zuleta y María Fátima Bechara Castilla, al considerar que no se encontraba en el expediente un mínimo de prueba que permitiera inferir razonablemente que ellas son autoras de estos delitos”, precisa el abogado.

Por su parte Jaime Lombana, abogado de María Fátima Bechara, señala que con esta decisión se desvirtuaron las pretensiones de la Fiscalía.

“El juez de segunda instancia dijo que no había inferencia razonable, que los fines constitucionales no se cumplían, que no hay riesgo de fuga, que comparecieron voluntariamente al proceso, que no hay peligrosidad, ni riesgo de reincidencia, es decir, desvirtuó todo lo que pidió la Fiscalía2, indicó Jaime Lombana.

Pese a la decisión judicial, las hermanas Bechara, continuarán vinculadas al proceso por la presunta vinculación en el desvío de más 7 mil millones de pesos girados al departamento de Córdoba en el año 2013 por concepto de regalías.