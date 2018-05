Precluye investigación en contra del fiscal que ordenó la captura de Sigifredo López

El Tribunal Superior de Cali precluyó la investigación en contra de Pablo César García López, el fiscal encargado del caso del exdiputado del Valle, Sigifredo López.

El funcionario judicial había sido denunciado por el delito de prevaricato, al considerar que López era un supuesto enlace de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el secuestro y asesinato de sus compañeros en la Asamblea del Valle del Cauca. Por este motivo, se le imputaron los delitos de rebelión, perfidia, toma de rehenes y homicidio.

En su decisión, el Tribunal consideró que todas actuaciones del fiscal, incluida la orden de captura, fueron ajustadas a la ley y que no se presentó manipulación de testigos, como en algún momento se llegó a afirmar.

Cabe recordar que mientras ejercía como diputado en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, Sigifredo López fue secuestrado junto con once funcionarios más por la guerrilla de las Farc el 11 de abril del año 2002. Esta acción se produjo para presionar al gobierno a un intercambio de guerrilleros presos por secuestrados, en un llamado “acuerdo humanitario”.

El 28 de junio de 2007, el grupo guerrillero anunció que once de los doce diputados privados de su libertad habían muerto al presentarse, supuestamente, un enfrentamiento con un grupo no identificado que atacó el campamento. Pero como el Gobierno aclaró que no habían realizado ningún operativo militar de rescate, a su vez acusó a las Farc de haberlos ejecutado.

Más adelante, el grupo armado admitió que los diputados habían muerto por una llamada “falla de seguridad” de sus propios hombres. Según la información encontrada en los computadores del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes, un grupo de paramilitares intentaron rescatar a los secuestrados por vía militar y en medio de esta confrontación murieron los secuestrados.

Así, el 5 de febrero de 2009, López fue liberado y posteriormente, el 16 de mayo del 2012, fue capturado por orden de la Fiscalía General de la Nación y detenido por cuatro meses. Sin embargo, más adelante se comprobó un montaje en su contra porque no tuvo nada que ver con el secuestro y asesinato de sus compañeros diputados en cautiverio.