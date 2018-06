Primera condena por caso de enfermos mentales en Sucre

El Juzgado 4 Penal del Circuito de Conocimiento de Sincelejo (Sucre) condenó a diez años y cuatro meses de prisión a Ernesto Bladimir González Ospino, representante legal de la IPS Nuevos Amaneceres S.A.S, investigado por irregularidades en el llamado cartel de los enfermos mentales.

En audiencia de imputación, González Ospino había aceptado los cargos de peculado a favor de terceros, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado, que le endilgó la Fiscalía.

----------------------------

Los hechos:

Según la investigación y de acuerdo a la certificación de la Cámara de Comercio, Ernesto Bladimir González Ospino, se desempeñó como representante legal de la IPS Nuevos Amaneceres S.A.S. y fue la persona que durante los años 2012 y 2015 radicó cobros y reclamaciones para el pago de atención por hospitalización de pacientes supuestamente con enfermedades mentales.

El hoy condenado se presentó ante la Secretaría de Salud de Sucre y/o Gobernación de Sucre con historias clínicas y formularios falsos que justificaban el uso de medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud (POS). De acuerdo con labores de policía judicial, se determinó que varios de los beneficiarios no padecían de la enfermedad y no recibieron ningún tratamiento.

Finalmente se logró que emitieran pagos a través de las 13 resoluciones que se elaboraron en la Secretaría de Salud y que fueron firmadas por el gobernador de Sucre por un valor de tres mil doscientos diez millones doscientos setenta y tres mil setenta y cuatro pesos ($3.210´273.074).

En total por el caso de los enfermos mentales durante los años 2012-2015, la Secretaría de Salud de Sucre pagó cinco mil millones de pesos ($5.000´000.000) a dos IPS (Clínica Nuevos Amaneceres y Fundación Nuevo Ser).