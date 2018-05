Prisión domiciliaria para ex secretario de Planeación de Buenaventura por corrupción

Wilmar Garcés, ex secretario de Planeación de Buenaventura, fue asegurado con detención preventiva en su residencia, por las supuestas irregularidades halladas en el contrato para la construcción del Acuaparque.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 3 de agosto de 2015, fecha en la cual el hoy procesado fungía con secretario de planeación y alcalde encargado.

De acuerdo con la investigación, Garcés habría firmado un contrato por tres mil ochocientos millones de pesos ($ 3.800.000.000) con el consorcio Acuaparque. Sin embargo, la Fiscalía pudo establecer que no existían los diseños para las obras proyectadas; el sitio destinado para dicha obra era una invasión y no se habrían hecho los trámites previos necesarios; asimismo, no contaban con la licencia ni los permisos de construcción. Finalmente, el término de seis meses para ejecutar la obra no era suficientes para la culminación de la misma.

La Fiscalía General de la Nación le formuló cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, citación a la cual Garcés se presentó de manera voluntaria.

Según el ente acusador, se habría violado el principio de planeación e idoneidad lo que conllevó al retardo y a la no ejecución de la obra.

Asimismo, dijo la Fiscalía, el hoy procesado no verificó los requisitos de estudios previos con que debía contar el contrato, a pesar de su experiencia en la oficina de planeación y a su perfil como profesional de la ingeniería civil.