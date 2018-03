“Proceso por discriminación contra el Club El Nogal no ha sido archivado”: Daniel Mendoza

El pasado 27 de febrero La W publicó, después de conocer un documento de la Fiscalía, que el proceso por discriminación denunciado por Daniel Emilio Mendoza en contra del el Club El Nogal, había sido archivado. Ante la publicación Mendoza, exsocio del club, hizo una solicitud de réplica a este medio; no sin antes aceptar que los proceso por Injuria y Hostigamiento, sí habían sido archivados por la fiscalía; de igual manera adjuntó un documento de la Fiscalía 191 adscrita a la Unidad de Vida para probar que su caso sigue en pie.

La W da a conocer la réplica de Daniel Emilio Mendoza y adjunta documento de Fiscalía:

Estimados señores de La W radio.

1) El pasado 27 de Febrero la emisora, mal informada por el Club el Nogal, publicó una nota en su portal de internet titulada ARCHIVAN INVESTIGACIÓN DEL CLUB EL NOGAL POR PRESUNTA DISCRIMINACION A DANIEL MENDOZA. Esto no es cierto.

3) Fui expulsado del Club el Nogal por denunciar actuaciones y varios eventos de los cuales fui testigo durante años. Denuncié las relaciones de algunos socios y miembros de Junta, con el paramilitarismo, el neonazismo y la corrupción.

4) Dichos eventos sucedieron en las instalaciones del Club, involucraban a socios y miembros de la Junta Directiva, y revisten tal gravedad que fueron consignados en artículos de mi autoría publicados en El Tiempo, La Otra Cara, Kien y Ke, Vice, Las 2 Orillas y en otras plataformas.

5) El Club el Nogal dice mentiras. Es falso que el proceso por discriminación haya sido archivado y que los miembros de Junta hayan sido beneficiados con dicha decisión. Me permito adjuntar certificación de la fiscalía 191 que investiga los hechos y que claramente señala que el proceso por discriminación está activo, en etapa de indagación y pendientes órdenes a policía judicial.

7) En este proceso solicitaremos la comparecencia de varios dirigentes de las Farc y de las autodefensas que tuvieron conocimiento de cómo, al amparo de algunos miembros de la Junta Directiva del Club, se efectuaban reuniones en las instalaciones de la corporación, de planeación estratégica de las autodefensas.

El Club el Nogal era lugar de encuentro también de algunos miembros de la cúpula paramilitar con el alto Gobierno y funcionarios de la fiscalía de la época. Así como lugar de encuentro y de relaciones públicas tal y como lo documentan mis denuncias, entre miembros de la Junta Directiva y el paramilitarismo. Todo esto era bien sabido en el Club, por las directivas y cientos de socios. Yo fui el único que me atreví a hablar.

8) El Club el Nogal dice Mentiras. El proceso que se archivó, con el que trata de confundir el Club y sus directivas, era el de Injuria y Calumnia, no el de discriminación y el primero tenía como única finalidad: Saber cuáles fueron los socios que le escribieron una carta a la junta y le hicieron saber en ella falsamente a los medios de comunicación, entre ellos Blue Radio y Pulzo, que yo era actor porno y que realizaba videos para adultos que hacía circular en redes.

No he sido jamás actor porno, ni he producido videos pornograficos. La junta no pudo haber sido beneficiada con el archivo, sencillamente porque yo jamás aseguré que me había injuriado, sino que la junta sabía quienes eran los socios que lo habían hecho y a quienes continúa encubriendo. La fiscalía local que investigó este hecho , solo debía ubicar esa carta. Nada más. Sorpresivamente dictó un auto de archivo que habré de recurrir, pronunciándose sobre hechos que no le competen. A la fecha, arbitrariamente, la fiscal 218 de la unidad local me niega las copias del expediente.

10) Espero que algún día se abra un espacio revestido de garantías jurídicas, al amparo de la legalidad, en el que yo pueda contarle al país los graves hechos que sucedieron en el Club.

11) Días después de haber sido amenazado por algunos miembros de la Junta, hecho también consignado en mis escritos, el Club el Nogal con el único fin de expulsarme, publicó un código disciplinario que contenía lo siguiente artículo, que sanciona como falta grave por parte de los socios:

"Hacer declaraciones o publicaciones en los medios de comunicación o redes sociales que causen daño al prestigio o a la imagen del Club o de sus integrantes, o en general atentar, de cualquier manera, contra el Buen Nombre de la Corporación"

Esta normativa es explícita al afirmar el hecho de que en el Club el Nogal pueden suceder hechos delictivos y al socio que se atreva a denunciarlos, lo echan. Yo no hice ningún juramento mafioso al entrar al Club. Vi hechos y personas delinquiendo y lo denuncié en mis artículos de opinión. Por eso me echaron y por eso me siguen hostigando, desde las esferas de poder que manejan sus directivos en el país.

12) La Junta Directiva, contrató al hijo del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, él es el abogado del Club el Nogal en los procesos que interpuse en contra de dicha corporación.

13) Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, es el mejor amigo y socio de Luis Fernando López Roca, precisamente el expresidente del Club, uno de los principales implicados en mis denuncias. La amistad y relación profesional de estos dos socios del Club, es de conocimiento público en medios y redes.

Existen otros funcionarios públicos, familiares del ex presidente del Club Luis Fernando Lopez Roca, que también me hostigan aprovechando los altos cargos que detentan en el gobierno.

14) Estoy consciente de que esta lucha en pro de la libertad de expresión no es fácil ni corta, si se tiene en cuenta que el Club y la Junta Directiva tiene contacto directo y permanente con magistrados y jueces que son socios del Club el Nogal.

Muy respetuosamente

Daniel Emilio Mendoza Leal

Adjunto proceso: