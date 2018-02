Procuraduría pide revocar detención domiciliaria de Enilce López, alias "La Gata" La Procuraduría consideró que 'La Gata' faltó a la verdad al no informar la situación particular del bien, por lo que no podía manifestar que ese era su lugar de residencia.

Enilce López, alias "La Gata". Foto: Colprensa