Ramsés Vargas y las presuntas irregularidades al interior de la Cárcel Distrital El Bosque

Según pudo establecer La W Radio, Ramsés Vargas permanecía en el patio 2B, y fue cambiado a finales del mes de diciembre al patio 1, primer piso.

Además, presuntamente habría recibido visitas no autorizadas oficialmente por la Dirección de la Cárcel, de quienes propiamente no eran familiares del exrector, y en horas que no serían de visita.

Estas irregularidades habrían originado el traslado de algunos guardias.

La W también conoció que los demás capturados en el desfalco de Uniautónoma, Pedro Sierra, Jesús Pantoja, Efraín Maldonado y Mariano Romero permanecían en los patios 4A, 4B, 3A, y 3B, respectivamente.

Por otra parte, esta cadena radial intentó comunicarse con el secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, y el director de la Cárcel, José Gordillo, para una respuesta sobre estas irregularidades, pero no respondieron al llamado.