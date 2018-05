Roberto Prieto se declara inocente

Roberto Prieto fue señalado por los delitos de tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento público.

Durante la audiencia, Prieto se declaró inocente, por lo que no aceptó los cargos imputados por el ente acusador.



Prieto es señalado por, presuntamente, haber influido en la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de asignar la adición del contrato de Ruta del Sol Sector III a Yuma Concesionaria S.A.S.



Según la Fiscalía, la entrega de la adición del contrato para la construcción del puente Plato en el Magdalena estaba condicionada a que los estudios y diseño del puente los llevara a cabo la firma Consultores Unidos S.A., de propiedad de Eduardo Zambrano, involucrado también en el escándalo de corrupción y le pidió a la Fiscalía un principio de oportunidad a cambio de información contra Roberto Prieto.



A la entrada de los juzgados, Prieto aseguró que es inocente.



"Si se revisa este proceso desde febrero de 2017 a hoy a mí no me cabe duda que aquí hay una maquinación macabra contra mí y contra mi familia (...) el millón de dólares nunca existió, hay testimonios que se filtraron a la prensa de los brasileros que dicen ese dinero nunca existió, no se lo dimos Prieto".