Santiago Uribe se declaró nuevamente inocente en la ampliación de indagatoria en Medellín

La tarde de este lunes se adelantó en el Palacio de Justicia de Medellín el inicio del juicio contra Santiago Uribe, por su presunta participación en el grupo Los 12 Apóstoles y en el homicidio del conductor Camilo Barrientos Durán, en el municipio de Yarumal.

Durante la ampliación de indagatoria de Santiago Uribe, éste reiteró su inocencia al aclarar que no ha conformado ningún grupo al margen de la ley y que solo en dos ocasiones desde la Hacienda La Carolina, habrían entregado dineros a grupos ilegales.

En el año 1992 habrían entregado $200.000 que no fueron recibidos al ser considerados como “una chichigua” y en 1993 alias Álvaro, de los Elenos, habría aspirado a que le entregaran $10 millones, para mejorar una farmacia en el municipio de Tarazá, debido a que se iba a desligar del grupo armado.

Según el abogado Jaime Granados Peña, defensor de Uribe Vélez, la finalidad es aclarar que “él no tuvo nada que ver con lo que lo están acusando y por eso rechazó todos los cargos, e indicó que no conocía ni siquiera al fallecido Camilo Barrientos Durán y que no tenía ningún motivo para que él muriera”.

Así mismo, durante la audiencia se hizo énfasis en que este “no tuvo nada que ver con la conformación del grupo de los 12 apóstoles, que su relación era con La Carolina, que siempre fue con el apoyo del Ejército. ¿Usted sabe lo que significa que el Ejército este ahí asentado? ¿Cómo podría establecer una acción criminal en el mismo sitio donde está el Ejército?”

Pero además de eso, Granados Peña fue enfático en que quisieron “mostrar que miente el señor Juan Carlos Meneses cuando dice que saludó y que conoció a mi cliente, cuando no fue capaz de indicar como señal particular que le faltaba un dedo. Todas las personas que lo conocen, lo muestran. Eso es una más, de las 22 mentiras que ha dicho Juan Carlos Meneses”.

Otro de los argumentos usado por la defensa del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez es que “resulta que cuando Juan Carlos Meneses dice que conoció a Santiago Uribe, coincide con las mismas fechas de la Feria de Manizales”, donde la defensa evidenció que el acusado estuvo en dichas festividades con fotografías publicadas en periódicos de la época.

Durante esta etapa del juicio, se analizarán 30 pruebas, de las cuales la Fiscalía solicitó 8, tres de ellas compartidas y 25 de la defensa de Santiago Uribe Vélez.

El despacho ha citado a 8 personas, de los cuales solo uno ha podido ser contactado y asistirá a la audiencia que se cumplirá mañana a partir de las 9:00am, así mismo se ha hecho la gestión con tres personas que están privadas de su libertad y con quienes se está gestionando una audiencia de manera virtual.

Las personas que han sido citadas son:

1. Olwan de Jesús Agudelo Betancur, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Puerto Triunfo, fue pedido en remisión oportunamente, pero este solicitó su audiencia de manera virtual, por lo que se adelanta la gestión para hacerla de esa manera.

2. El mayor Juan Carlos Rodríguez Agudelo.

3. Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar, quien no fue ubicado en la dirección que tiene radicada ante las autoridades en la ciudad de Medellín, pues la vivienda se encuentra desocupada. Por ello, se ofició a Justicia y Paz, para ayudar a contactarlo.

4. El coronel retirado del Ejército, Enrique Eliodoro Martínez, quien está en Sincelejo y manifestó que requiere viáticos para trasladarse a la ciudad, por lo cual se adelantan las gestiones, aunque por tiempo no se logrará trasladarlo, reveló el juez primero especializado de Antioquia.

5. Luis Ernesto Espinal Cano.

6. Juan Carlos Meneses Quintero, recluido en la cárcel La Picota, quien solicitó la audiencia se haga de manera virtual.

7. Alexander de Jesús Amaya Vargas, quien está disponible para declarar.

8. Álvaro Vásquez Arroyave, cuya ubicación no ha sido posible a la fecha.