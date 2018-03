Santos confirmó la extradición del narcotraficante Daniel Rendón Herrera

El presidente Juan Manuel Santos confirmó la extradición del narcotraficante y exparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, requerido por una Corte de Nueva York por los delitos de narcotráfico y empresa ilícita ininterrumpida.

La defensa de Don Mario interpuso un recurso con el cual pretendían postergar su extradición, para "después de que el requerido rinda las versiones que estén pendientes de tramitarse, con el fin de amparar los derechos de las víctimas"

Advierte la defensa de este narcotraficante que el no diferir su entrega a los Estados Unidos también desconoce los derechos a la justicia y a la verdad, puesto que aún quedan 1600 casos por judicializar en los que él está involucrado.

También asegura el recurso que Don Mario cumplió con contar la verdad "hasta donde le fue permitido por el gobierno de turno", teniendo en cuenta que el exparamilitar colaboró en el esclarecimiento de 400 casos que llegaron a sentencia.

Finalmente advierten que el gobierno le está denegando el derecho a la justicia a las víctimas del país y que este es un hecho que se debe "elevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que se establezcan responsabilidades penales y disciplinarias en contra de los funcionarios que configuran la denegación de la justicia".

El gobierno, a través del Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República, negó las pretensiones de Don Mario al considerar que la decisión de no aplazar más su entrega "no fue infundada ni caprichosa" y que con la "extradición del reclamado no se impide que las investigaciones y procesos continúen su curso".

"Con la entrega de este ciudadano no se desconocen los derechos de las víctimas ni los principios de verdad y justicia", expresa la resolución firmada por el gobierno y por la cual ese narcotraficante podrá ser extraditado en cualquier momento.