Superindustria formula Pliego de Cargos a constructoras

La Superindustria encontró que presuntamente se habría incurrido en publicidad engañosa, en el proyecto inmobiliario CAMINO DE ARRAYANES



La Delegatura para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 30781 de 2017 abrió investigación administrativa y formuló Pliego de Cargos a PEDRO GÓMEZ Y CIA y PROFESIONALES & SERVICIOS MS. SAS.



Esto presuntamente por haber incurrido en publicidad engañosa en la las piezas publicitarias utilizadas para promover el proyecto inmobiliario CAMINO DE ARRAYANES ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.



Como consecuencia de varias denuncias presentadas por consumidores, la Superintendencia de Industria y Comercio inició averiguaciones preliminares con el fin de verificar la veracidad de la información utilizada en las piezas publicitarias utilizadas por PEDRO GÓMEZ Y CIA y PROFESIONALES & SERVICIOS MS. SAS para promover el proyecto inmobiliario CAMINO DE ARRAYANES.



Del análisis de las piezas publicitarias utilizadas por PEDRO GÓMEZ Y CIA y PROFESIONALES & SERVICIOS MS SASpara promover el proyecto de viviendaCAMINO DE ARRAYANES, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que presuntamente se estaría incurriendo en publicidad engañosa por:



(i) ofrecer un “ambiente rico en naturaleza” con “más de 70.000 m2 de zonas verdes”, cuando en realidad corresponderían a zonas públicas del Distrito de Bogotá, a las que puede acceder cualquier persona.



(ii) anunciar como zonas privadas y exclusivas del proyecto CAMINO DE ARRAYANES la existencia de senderos peatonales para caminar, trotar o montar bicicleta, lagos artificiales, cancha de tenis, dos (2) canchas múltiples, una cancha de futbol y varios parques infantiles, cuando en realidad se trataría de zonas públicas del Distrito de Bogotá a las que puede acceder cualquier persona.



Posibles sanciones



En el evento en que el proceso al terminar declare que existió violación de las normas de protección al consumidor, la Superintendencia puede imponer multas de hasta DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2.000 SMLMV) equivalentes a MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($1.475.434.000.oo) por cada infracción;



No procedencia de recursos



Contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, NO procede ningún recurso.