Testigo clave en caso Merlano quedó en libertad tras haber sido capturado

Francisco Palencia, quien sería el testigo clave dentro del caso de corrupción electoral que involucra a la excongresista Aida Merlano, fue capturado por la Policía de Barranquilla con un arma de fuego presuntamente generando disparos.

Luego de esto, Palencia fue dejado en libertad por un juez, quien declaró que su captura fue ilegal.

“Cuando cierro la puerta, a los cinco minutos llega una motorizada, ingresan violentamente (…) y encuentran el revolver en un enfriador viejo que hay en el patio. Yo le digo que en ese momento eso no me lo encuentran a mí, que no tengo necesidad de hacer ningún disparo porque yo ni armas uso a pesar de estar amenazado (…) eso está ahí porque me llamaron, yo tampoco vivo ahí”, relató Palencia.

Palencia también asegura no haber estado en el lugar de los hechos, ya que se encontraba en un almacén Olímpica comprando licor e indicó que estando en el sitio fue llamado por un familiar, quien le dijo que llegara a la zona.

Además, expresó que al momento de la captura se registraron algunas irregularidades.

“Yo fui a pie al CAI de San Vicente, porque en ningún momento me capturaron ni me esposaron, estando ahí duré dos horas. “Tú sabes cómo tenemos que arreglar”, me dijo un Policía. Me condujeron en una patrulla hasta la URI y allí hicieron todo (…) me judicializaron y al día siguiente el juez decretó la captura ilegal”, cuenta.

Finalmente, Palencia también se refirió a que al día siguiente de su captura tenía una diligencia en el Consejo de Estado: “Eso fue el viernes y al día siguiente yo tenía la citación de diligencia a las ocho de la mañana con el Consejo de Estado, es bastante sospechoso”.