Tribunal desiste de abrir incidente de desacato a SuperSalud

En una decisión del Tribunal de Cundinamarca se señala: “No abrir incidente de desacato en contra del funcionario de la Superintendencia Nacional de Salud responsable de dar cumplimiento a las órdenes dadas en auto del 26 de octubre del 2018”.



La alta corporación decidió no abrir incidente de desacato contra la Superintendencia Nacional de Salud por la medida de vigilancia especial a la EPS Medimás.



El tribunal decidió desestimar la solicitud y solicitó un completo informe a la superintendencia sobre las acciones tomadas para corresponder a la medida de vigilancia especial que impone que el 80 % de los recursos de la unidad de pago por capitación sean girados directamente a los operadores y a las clínicas y no a la EPS.