Tuitera que amenazó a Álvaro Uribe dice que le hackearon su cuenta de Twitter

La joven estudiante de enfermería, desde cuya cuenta de Twitter se publicó el pasado domingo 27 de mayo una dura expresión en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, aseguró a La W que su cuenta fue hackeada.

“Yo no entiendo quién publicó eso, ni con qué intención. A la hora que apareció ese trino, yo estaba en misa con mis papás y no tengo redes sociales en mi teléfono, solo tengo un aparato pequeño y para hacer publicaciones. Entro desde el computador de mi casa porque trabajo todo el día”, manifestó la joven.

También indicó que no tiene idea de quién pudo hacer esta publicación: “Apenas me di cuenta de lo que estaba pasando en las redes y la cantidad de menciones y comentarios que habían publicado, acudí a la URI de la Fiscalía. Allá me dijeron que no había ninguna denuncia contra mí, pero yo sí puse mi denuncia porque quiero limpiar mi nombre y lo que menos quiero tener es un problema”.

Pese a que la Fiscalía anunció la apertura de una noticia criminal de oficio, la joven estudiante de enfermería asegura que en la URI verificaron sus antecedentes y que no figuran cargos por el señalado delito de instigación a delinquir agravado.