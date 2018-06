Tumban absolución a favor del magistrado Rodrigo Escobar Gil

La W conoció en primicia que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá tumbó la absolución a favor de Rodrigo Escobar Gil, exmagistrado de la Corte Constitucional.

La decisión procede por el delito de tráfico de influencias en medio del escándalo de Fidupetrol.

Cabe recordar que en septiembre de 2017, un juez lo absolvió al señalar que no había pruebas en su contra.

En su momento, la Fiscalía General de la Nación manifestó que Escobar estaba envuelto en el caso Fidupetrol relacionado con Jorge Pretelt. Para el ente acusador, el togado presuntamente participó en sobornos a colegas de la Corte para favorecer la tutela de la fiduciaria petrolera, una firma a la cual asesoró jurídicamente.

La pena a la que se enfrentará Escobar Gil será de cuatro años de prisión. Es preciso señalar que el magistrado negó la prisión domiciliaria y además queda inhabilitado para el ejercicio de actividades públicas por el mismo tiempo.

No obstante, el Tribunal no ordena su captura al no considerarlo necesario, pues hay que resaltar que a la defensa aún le queda el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.