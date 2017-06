$80.000 millones de regalías perdería Antioquia si concejos continúan vetando la minería

El departamento de Antioquia podría dejar de percibir por concepto de regalías cerca de $80.000 millones de pesos anuales, si los Concejos municipales continúan prohibiendo las exploraciones y explotaciones mineras en sus territorios como ocurrió ya en Támesis y Jericó y como se viene promoviendo en todo el suroeste del departamento.

En diálogo con La W Radio, la secretaria de Minas de Antioquia, Liz Margaret Álvarez Calderón, explicó que la sentencia T445 de 2016 “nunca dice que los concejos municipales tienen competencia para poder determinar si se hace minería o no en el territorio. Lo que la sentencia ha dicho es que existe una competencia que tienen las corporaciones para regular los usos del suelo y que deberá tenerse en cuenta a las entidades territoriales en un ejercicio de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad en cuanto a su regulación para la destinación de actividades económicas, mineras, de zona de expansión o urbanas”.

Para la funcionaria del orden departamental, “se está interpretando incorrectamente la sentencia, porque esa regulación debe observar el procedimiento establecido en la Ley 388 de 1997. Y ese procedimiento exige que debe adelantarse los estudios necesarios y hacerse unas verificaciones de impactos sociales, económicos, para determinar el uso del suelo. Si ellos empiezan a realizar ese ejercicio juicioso de la revisión de sus planes de ordenamiento territorial, efectivamente podrían ordenar su territorio y determinar donde permiten o no la actividad minera”.

En la misma línea Álvarez Calderón, enfatizó en que “al tomar decisiones así, si es muy posible que estén usurpando unas competencias que no tienen y seguramente cuando se le haga el control de legalidad al acuerdo municipal, va a declararse su invalidez y seguramente se va a demandar frente al Tribunal”.

Pese a que los Concejos de los municipios de Jericó y Támesis hicieron énfasis en sus proyectos de acuerdo sobre la prohibición de la minería metálica, la Secretaria de Minas de Antioquia, aclaró que dicha restricción abarcaría también la minería de construcción.

“Hoy los títulos y la reacción de la gente están frente a títulos otorgados y que nosotros heredamos del 2002 al 2010 básicamente, y que se entregaron a multinacionales. Ahí correrán también la suerte los otros títulos que han tenido Argos o ConConcreto, porque no habla indistintamente de minería metálica o de construcción, porque todo es minería”, reveló la funcionaria.

La ausencia de una minería legal en estos territorios podría conllevar al incremento de la minería ilegal, pues como lo explica la secretaria Liz Margaret Álvarez, “claramente es un riesgo muy alto, porque no hay titulación, no hay control de la actividad legal y no se tiene competencia, entonces ya le correspondería a la fuerza pública, al ejército, a la policía, a los inspectores de policía y a los alcaldes hacer el control frente a la explotación ilícita de minerales”.

Una situación que tendría un “agravante, porque los pasivos ambientales que se generan por ese concepto, realmente nunca son atendidos por las autoridades ambientales. Porque todos esos pasivos que hoy hay en el territorio, pues son competencia de las autoridades, que a través del pago de compensaciones, de tasa retributiva y varios impuestos que facturan por estos conceptos, deberían estar atendiendo en el territorio y haciendo inversiones para la recuperación de áreas degradadas por extracción ilícita. Pero hoy realmente no es suficiente gestión, y por eso quedan como pasivos que el Estado deja sin atender, presentándose en gran medida en las subregiones del nordeste y Bajo Cauca”.

Cabe señalar que la Secretaría de Minas de Antioquia, viene haciendo una socialización de las implicaciones de traen consigo hacer prohibiciones de exploraciones y explotaciones mineras, a nivel político y social, para cada localidad. Máxime, teniendo en cuenta que el municipio de Jericó ha recibido desde 2012, $5.410 millones de pesos, por concepto de regalías.