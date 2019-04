A la cárcel funcionarios implicados en red de corrupción en la DIAN

Con medida de aseguramiento intramural fueron cobijadas cuatro personas entre ellas dos funcionarios de la DIAN, implicados en una presunta red de corrupción y contrabando en Cali y Buenaventura.

Se trata de Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura y Emilson Moreno Granja, funcionario de la misma dependencia. De igual forma fueron enviados a la cárcel Elba Chará Gómez, esposa de Omar Ambuila y Gustavo Adolfo Rivas Arboleda.

Por otro lado, Jenny Lizeth Ambuila, hija de Omar Ambuila y quien exhibía sus lujosos bienes en redes sociales, fue cobijada con medida de detención domiciliaria

Según la investigación, los trabajadores de la entidad habrían recibido dádivas a cambio de permitir el ingreso de mercancía de contrabando por el puerto de Buenaventura.

Los capturados no pudieron justificar en la Justicia la compra de un Lamborghini rojo, una camioneta Porsche blanca, costosos viajes y movimientos de dinero que no tenían relación con sus ingresos, pues ambos funcionarios no tenían salarios superiores a los 6 millones de pesos.

El rastreo financiero evidenció que por el Lamborghini que pertenecía, Jenny Ambuila, se pagó cerca de mil millones de pesos que supuestamente salieron de la venta de una casa en el norte de Cali (Valle del Cauca), en 2016. Este negocio fue desvirtuado por los investigadores, ya que se verificó que para el mencionado año el funcionario de la Dian padre de la joven, no tenía bienes a su nombre.

Las personas implicadas en este entramado de corrupción que permeó la DIAN, deberán responder por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.