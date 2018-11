“A la compañía hay que hacerle inversiones” Superservicios sobre Electricaribe

La Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, se refirió a Electricaribe durante su participación en el Foro de Energías Renovables No Convencionales, dijo que el Gobierno Nacional ha estado comprometido con encontrar una solución de largo plazo, y definitiva a la situación de la energía en la Costa Caribe.

Avendaño, habló de los recursos, que necesita, y que recibirá la compañía, para seguir operando, “Estamos ad portas de poder iniciar, esperaría yo a principios del próximo año, la inversión de esos recursos que han aprobado en los Conpes por 860 mil millones de pesos; 125 del Conpes 2, y 735 del Conpes 3.”

Por último, la Superintendente señaló, que a la empresa de energía había que hacerle inversiones, “A la compañía hay que hacerle inversiones. Las que no se hicieron durante muchos años, no en los últimos 2 años, no. En los 10, últimos años.”