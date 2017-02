Abogado de arquidiócesis de Cali reitera culpabilidad de padres en abusos de sacerdote

A través del abogado de la arquidiócesis de Cali, Walter Collazos, la institución reitera que hubo culpabilidad por parte de los padres de familia en los actos de abuso sexual del sacerdote William de Jesús Mazo. De esta manera, aseguran que ahora es la juez quien decidirá si hubo o no culpabilidad pero por parte de la iglesia de Cali.

“No es dable, bajo ninguna circunstancia, no estar al cuidado, al deber natural, intrínseco y animal de cuidar a sus hijos. Esa es la situación, (…) lo que se busca es que la juez valore cuál fue el actuar previsivo, de máximo cuidado, de deber y llamado a garantizar como ente principal y eje principal de la sociedad, cuál fue la actitud de los padres en ese momento”, asegura la defensa de la Arquidiócesis.

Así mismo, según como dice parte del documento de la arquidiócesis sobre este caso, los padres fueron permisivos al dejar ir a los menores a ensayar en una banda de guerra en horarios nocturnos, que estaban por fuera de los sugeridos por la iglesia.

“No sabía que las bandas de guerra funcionaban en las noches, no sabía que se utilizaban para dormir (…) reitero: es la posición frente a un hecho ya sentenciado, pero lo que es, la arquidiócesis no ha sido declarada responsable en ninguna forma. Estamos frente a hechos propios del señor William de Jesús Mazo en horarios que no eran institucionales, ni de ninguna clase de prestación de servicio”, aseveró el abogado Collazos.

El jurista reitera que la única función del sacerdote es pastoral: “se forman en unos seminarios para ejercer una misión vocacional y clerical (…) bajo ninguna circunstancia para hacer actividades que denoten actividad sexual con niños”.

Finalmente, indica que dentro de las solicitudes que presentó el abogado de las víctimas Elmer Montaña el pasado 12 de septiembre, antes de proceder a cualquier reparación económica se solicitaba una reparación simbólica y eso es lo que ha tratado de hacer el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, pero supuestamente esto no ha sido posible porque las víctimas no han querido.