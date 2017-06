Abogados colombo-venezolanos presentarán demanda contra Nicolas Maduro

Abogados colombo-venezolanos preparan una denuncia penal contra el presidente Nicolás Maduro por lo que han considerado como crimines de lesa humanidad, luego del cierre de la frontera en Agosto de 2015, que ha afectado a los venezolanos y habitantes de la línea divisoria.

Walter Márquez, dirigente político venezolano le dijo a caracol que en apoyo y coordinación con el colegio de abogados de Colombia, la denuncia será presentada este 13 de Junio en la Fiscalía.

"Estamos preparando esta denuncia porque lo que se ha hecho con el pueblo venezolano es considerado una verdadera forma de exterminio, no abrir los canales humanitarios no está llevando a que no tengamos comida, ni medicinas".

"La demanda será presentada el próximo 13 de Junio en apoyo con el colegio de abogados de Norte de Santander, por crímenes de lesa humanidad, deportaciones forzosas en Agosto del 2015 y destrucción de viviendas y separación de familias colombo-venezolanas".

Los venezolanos rechazaron además el anuncio de elecciones a la Asamblea Constituyente el próximo 30 de Julio, cuando no existen las garantías para este proceso.