Abren investigación a Esimed en Boyacá por deuda con sus trabajadores

Alexandra Sanabria, grupo de Inspección de Vigilancia y control y solución de conflictos del Ministerio de Trabajo en Boyacá, frente la reiterada ausencia de las directivas de Esimed para buscar una salida al pago de salarios, prestaciones sociales y recargos a sus trabajadores, anunció que se adelantan investigaciones preliminares para proceder a sanciones administrativo sancionatorio.

"La averiguación ya está en curso y se le notificó a la empresa por el no pago de salarios, prestaciones sociales, por el tema de seguridad, porque no pagó las cesantías, porque enviaron a los trabajadores y no les pagaron. Las normas que se le va a indilgar son bastantes", explicó Sanabria.

Y es que en la mañana de este lunes 19 de noviembre en Tunja más de 100 trabajadores de la clínica Esimed se quedaron esperando a Ramón Quintero Lozano representante de la entidad y a su suplente Olga Victoria Ruiz Mancera quienes explicarían el tipo de conciliación de todo lo adeudado en salarios, prestaciones sociales, recargos y cesantías desde el 2017.

"No nos han pagado las vacaciones forzadas a las que nos vimos obligados a tomar, nos deben tres quincenas, y al igual nos adeudan recargos desde el mes de marzo", explicó Diana Rodríguez trabajadora de la clínica.

No es la primera vez que los directivos de Esimed dejan plantadas a las autoridades y trabajadores en Boyacá, ya que el primer desplante fue para el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. El segundo fue a la Asamblea de Boyacá con el pleno de diputados y autoridades de Salud.

Rodríguez asegura que la ausencia de las directivas a las reuniones en Tunja es el preámbulo de una masacre laboral.