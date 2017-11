Abuelitos de Tocancipá por primera vez viajaron en avión y conocieron el mar

“Es un regalo que Dios me dio para antes de morirme”

Agradecido y emocionado es como se siente Moisés Perales, uno de los adultos mayores que el pasado domingo viajaron desde el municipio de Tocancipá hacia Cartagena para conocer el mar, montar en avión y hacer realidad uno de sus más grandes sueños.

Él no conocía el mar y tampoco había montado en avión. Por eso vivir esta experiencia ha significado una de las cosas más grandes de su vida. Le cuesta hablar por la emoción, pero con palabras entrecortadas asegura: “Esto es un sueño que mi Dios me dio para antes de morirme y estoy muy agradecido. Es la primera vez que monto a un avión y que conozco el mar. Estoy muy contento y agradecido”, dice Moisés Perales.

Los abuelos viajaron el pasado domingo desde Tocancipá hacia La Ciudad Heroica. Y él es apenas uno de los viajeros que hacen parte del programa Adulto Mayor de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del municipio de Tocancipá y que realizaron este paseo gracias a la iniciativa de Walfrando Adolfo Forero Bejarano, alcalde del municipio quien de esta manera cumple el sueño de muchos de ellos de viajar en avión y conocer el mar.

Al igual que don Moisés, Lucía Quintana también estaba muy emocionada. Durante el vuelo, varias oraciones de súplica salieron de su boca, mientras el enorme avión en el que viajaba rumbo a Cartagena despegaba. “Es que tenía muchos nervios y susto sumercé. Yo nunca había montado en avión y estaba muy emocionada”, dice.

Con 58 años y ganándose la vida a punta de vender aromáticas y de trabajar por días en diferentes partes, es una convencida de que este regalo solo llegaría una vez en la vida y por eso alistó maleta, estrenó vestido de baño y viajó junto a su única hija de 21 años.

Para Belén García, otra de las abuelitas, todo le ha parecido bonito. “Me da mucha alegría porque Dios me dio la oportunidad de conocer el mar y de conocer un avión. Tenía un poquito de nervios pero eso ya me pasó. Nunca me imaginé que pudiera lograr esto a esta edad. El agua del mar me pareció calientica. Todo ha sido muy rico”, dice ella.

Los abuelitos viajaron el domingo 5 de noviembre acompañados por un equipo profesional de 50 personas entre médicos, enfermeras, fisioterapeutas y líderes logísticos, que estarán atentos en cada momento para atender cualquier requerimiento que se presente durante el viaje. El liderazgo de la Gestora Social, Lizeth Andrea Reina Bulla, así como del Concejo Municipal y la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, Magaly Vásquez Rocha, fueron fundamentales para hacer realidad este sueño

“Yo sí había visto el mar y viajé en helicóptero cuando presté el Servicio Militar. Pero eso fue hace más de 40 años. Eso es como si esta fuera mi primera vez”, dice también emocionado el abuelo Adolfo López de 63 años, que califica esta experiencia como “espectacular e inolvidable”.

Dentro de las actividades del viaje se destacan baños de mar, tour por la ciudad amurallada, excursión a Playa Blanca en Barú y reinado del adulto mayor. Estos abuelitos viajan con todos los gastos pagos dentro de lo que se incluyen, traslados aéreos y terrestres, hospedaje en un hotel ubicado en la zona turística de Bocagrande, alimentación y bebidas refrescantes.

Para don Pedro Antonio Garzón, la emoción corta sus palabras. “Esto de meterme al mar ha sido una sensación muy grande porque nunca había visto eso de ver las olas como vienen y lo empujan a uno y el ruido de la arena eso ha sido todo maravilloso para mí. Yo venía muy preparado y me metí con pantaloneta y chancletas amarradas”, cuenta.

Y si bien en el único avión que había montado era en uno de la ciudad de hierro de Bogotá, aseguró que volar sobre las nubes y alcanzar a ver el río Magdalena y las casas chiquiticas, fue una experiencia única”

El regreso se tiene previsto este hoy, miércoles 8 de noviembre junto a la gran comitiva que viajó con ellos. Será un paseo que nunca olvidarán y que sin duda será el tema de conversación por mucho tiempo.