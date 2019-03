Acalorada discusión entre Alcalde de Cali y Gobernadora del Valle

El Alcalde de Cali Mauricie Armitage y la Gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, protagonizaron una acalorada discusión en medio de un conversatorio de la Unidad de Acción Vallecaucana que se llevó a cabo en la capital del Valle.

El mandatario caleño señaló a la gobernadora de haberle dado al deporte en la ciudad un tinte político.

“Me acabas de nombrar el deporte y esa es la parte que no te podía dar ni de vainas porque esa era tu fortaleza electoral. Era más fácil quitarle la tabla un náufrago qué quitarte el deporte a ti. Lo digo y lo he dicho siempre, en alcaldía pasada el deporte era un fortín político”

Armitage cuestionó los nombramientos que supuestamente hizo Dilian en la secretaría del deporte.

“Ustedes tenían monitores políticos que no sabían ni nadar”.

El cara a cara continuó y los mandatarios discutían por la gestión que cada uno ha hecho por la Capital Deportiva de América. El burgomaestre seguía insistiendo en que la gobernadora ha politizado el deporte.

Dilian arremetió y le dijo al alcalde, al tiempo que le exigía respeto, que él también tenía sus habilidades políticas.

“Si quiere yo también le digo cuántas cosas a politizado usted y yo no me pongo a decir esas cosas. Usted casó representantes a la cámara, usted va a sacar concejales, ¿Cómo así que no es político? si usted va a hablarme bien, yo le hablo bien y me respeta y yo lo respeto”.

La discusión terminó con una reflexión de la gobernadora sobre el trabajo de los sectores públicos y privado.

“Ese es el problema, el que es del sector privado es bueno y los que somos políticos somos malos. Ese es el gran problema del vallecaucana y ese es el gran problema de nuestra sociedad”.