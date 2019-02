Agresor cuenta con apoyo del director de Fiscalía: hermano de investigador del CTI herido

En diálogo con La W, el abogado Rafael Reales denunció que el director Seccional de Fiscalía, Rodrigo Restrepo, presuntamente se habría reunido a puerta cerrada con el empresario del sector de la construcción Ricardo Rumié.

Cabe recordar que Rumié ha sido señalado de golpear al hermano de Reales luego de un altercado, en el momento en que el empresario iba a entrar a un parqueadero.

“Sabemos que hay funcionarios que quieren adelantar la investigación (…) de alguien que quiere entorpecerla. No se ha reunido con nosotros pero sí se reúne con él a puerta cerrada, ya me lo dijeron. No entendemos cómo este señor le abre el despacho a un tipo de estos”, indicó el hermano del funcionario agredido.

Sin embargo, La W consultó al director de la Fiscalía Rodrigo Restrepo, quien manifestó lo siguiente: “No conozco a Ricardo Rumié, por lo tanto, la afirmación que se hace y que sugiere hechos de corrupción de mi parte es vil y calumniosa, situación que me obliga a iniciar las acciones penales correspondientes”.

Por otra parte, Restrepo señaló que era falso que no estuviera pendiente de la situación de salud del investigador: “Desde el día jueves fui a la clínica y por estar en UCI no me dejaron ingresar, pero en la parte externa me entrevisté con su esposa y he estado en cadena de oración por su recuperación”.