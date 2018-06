Aissar Castro respondió a señalamientos de la Fiscalía por compra de votos

El concejal de Barranquilla Aissar Castro, quién está señalado por la Fiscalía General de la Nación de integrar una estructura criminal para la compra y venta de votos en el Atlántico, se refirió al anuncio del fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Castro declaró que ya fue notificado el pasado 27 de junio sobre el particular y aseguró conocer a Aída Merlano. Además, rechazó las acusaciones hechas por la Fiscalía.

“No hemos ocultado que la conocemos ni que hemos tenido un trabajo político con ella. Eso no nos hace ni delincuentes ni criminales, nos duele lo que está pasando. Nuestro trabajo consistió en presentarle unos amigos que la apoyaran para llegar al Congreso de la República Hay tranquilidad total. No conozco que en Colombia se le impute delitos a alguien porque tenga relación de amistad con una persona que está atravesando un momento difícil”, señaló el Castro.

Junto al concejal de Barranquilla también fueron citados a imputación de cargos su padre (quien es exconcejal y lleva su mismo nombre, Aissar Castro), además de otros concejales y diputados del departamento.