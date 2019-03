Alcalde de Bucaramanga nuevamente se involucra en presunta participación política

Otra nueva polémica se desató en la capital de Santander, luego de que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández diera a conocer que se reunió en su residencia ubicada en el barrio Cabecera de la ciudad con ocho precandidatos de la administración.

El mandatario indicó que no ha hecho participación política, pues solo se encarga de realizar pedagogía y que los precandidatos independientes sepan qué es lo que necesita la ciudad.

“Eso no es participación, es pedagogía, yo tengo que decirles a los candidatos qué es lo que espera la ciudadanía, cualquiera que llegue a ganar, yo no promuevo a nadie, los invité; es la primera reunión que hacemos, y vamos a invitar a unos periodistas para la próxima para que escuchen y se vuelva público, no tengo interés de guardar nada”, agregó el mandatario.

Hernández indicó que en la reunión que sostuvo en su casa fue con ocho precandidatos independientes y aseguró que no hizo invitación a otras personas de partidos políticos conocidos debido a que fueron los que arruinaron a Bucaramanga.

“Yo invité los independientes, los partidos alternativos, a los otros no los invité porque hacen parte de la politiquería que arruinó a Bucaramanga, eso no está con nosotros”, puntualizó.