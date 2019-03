Alcalde de Bucaramanga pedirá permiso a la Corte para opinar de política en elecciones

De nuevo el alcalde de Bucaramanga vuelve a causar polémica, esta vez se refirió a la participación política de la que ha estado presuntamente involucrado en varias ocasiones.

Rodolfo Hernández, mandatario de los bumangueses en su tradicional programa "Hable con el acalde" que hace todos los lunes en Facebook live, indicó que pedirá permiso para seguir hablando con los candidatos o que la Corte Constitucional defina qué significa participar en política.

Le puede interesar: Procuraduría formuló cargos a 18 concejales de Floridablanca, Santander

El ingeniero Hernádez aseguró que el no ha participado en dichos espacios, simplemente habla del tema como cualquier otro, sin embargo destacó que en este ámbito político solo realiza pedagogía.

"Actualmente cualquier funcionario puede ser suspendido o sancionado por hablar de política, es importante que la Corte defina qué es exactamente participación política o involucrarse en la política, yo estoy hablando es de política, no me he involicrado en ella", dijo Rodolfo Hernández.

El mandatario de la ciudad de los parques destacó que cualquier funcionario público puede ser suspendido por hablar del tema de candidatos y precandidatos, por eso mismo pide la aclaración por parte de la Corte Constitucional.

En el 2019 se le ha acusado en varias ocasiones de su participación con varios precandidatos o aspirantes a administraciones de Santander, entre esas, cuando invitó a la comunidad por medio de un video a que voten por el aspirante a la Alcaldía de Málaga, Javier Alfonso Márquez.

Lea también: Alcalde de Bucaramanga nuevamente se involucra en presunta participación política

Entre tanto, también se reveló otro video en el que el mandatario habla de varios candidatos independientes con líderes comunales.

Finalmente, Rodolfo Hernández contó que citó a varios precandidados a su lugar de residencia para hablarles de lo que necesita la ciudad, el cual destacó que lo que hace es pedagogía para el beneficio de la comunidad.