Alcalde de Bucaramanga podría ser destituido

El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo, anunció que se abrió un proceso disciplinario contra el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por presunta participación en política.

“Se le abierto una indagación al alcalde de Bucaramanga por haber solicitado en un audio que es público que se abstuviera de votar en alguien por las elecciones. Independientemente de lo que piensen cada uno de los alcaldes sobre los candidatos, que sean buenos o malos, un funcionario público no tiene por qué invitar a votar o a no votar por una determinada persona”, informó.

La decisión responde a las declaraciones que entregó el pasado lunes, en su alocución en Facebook, donde solicitó a los bumangueses que se abstengan devotar en las próximas elecciones por los candidatos del “clan” Aguilar.

“Esos que estuvieron en la Gobernación están haciendo campaña, y son clanes, el papá Gobernador, ahora el hijo Gobernador y el otro Senador, y pretenden sacar la mayoría de los votos en Santander, yo no sé si somos así de estúpidos. Al menos yo en Bucaramanga les pido a los bumangueses que no les demos los votos a ellos, que ganen por allá en los pueblos donde dizque hicieron mucho, yo no sé qué hicieron, pero era con plata de la misma gente, no era plata de ellos. Ahí tienen un proceso de $6 mil millones que pagan dizque con $500 mil mensuales y andando en Porsche”, indicó el Alcalde.