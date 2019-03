Alcalde de Bucaramanga tildó a los bomberos como “gordos, barrigones”

El pronunciamiento del mandatario de Bucaramanga se dio desde su Facebook Live, que hace todos los lunes en el programa "Hable con el alcalde".

Las polémicas declaraciones se dieron luego de un reclamo de un ciudadano el cual le preguntó al alcalde por varias vallas publicitarias que estarían ubicadas en varios sectores de la localidad sin autorización.

En ese momento, Rodolfo Hernández llamó al director de bomberos Diego Rodríguez, para preguntarle el por qué no se habían quitado esas vallas, ya que debían cumplir la orden de un juez, a lo que le insistió que lo hiciera.

"Me dicen que usted no retiraba las vallas porque tiene unos gordo, barrigones que no son capaz de subirse a un taburete, ¿todos esos gordos ya hicieron dieta? Necesito que el sábado ya no estén las vallas", dijo el alcalde en la llamada que le hizo al director de Bomberos de Bucaramanga.

Este tipo de declaraciones volvieron a causar polémica en la capital de Santander por la forma en el que el mandatario se expresa hacia funcionarios que trabajan para la ciudad.