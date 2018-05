Alcalde de Santa Marta no aceptó cambio del gerente de la E.S.E

"Así no se gestionan las entidades, a las patadas, vine a poner orden. He conocido por redes que el doctor Omar (Suárez Prasca) ... que el proceso que le lleva la Personería se ha declarado nulo, por tanto queda sin efecto la suspensión. Pero en tanto la Procuraduría no me lo notifique, la entidad sigue con un gerente encargado. Hay que respetar el debido proceso, lo correcto es esperar que la alcaldía levante el encargo al doctor Jairo Romo y le dé el nombramiento otra vez al doctor Omar Suárez".

Este fue el pronunciamiento del alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, al conocer el auto del procurador provincial Yamil Guerra Guerrero, que anulaba la suspensión al gerente titular de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverand, Omar Suárez Prasca y ordenaba su regreso a la entidad.

El alcalde solicitó acompañamiento de la Policía Metropolitana para cambiar las cerraduras de las oficinas administrativas y así evitar el ingreso de Suárez Prasca hasta tanto no se haga el nombramiento oficial.

“El doctor Omar Suárez ha venido aquí a la entidad, no solo ha entrado, sino que ha roto la cerradura, como si fuera esto una tienda, una casa. Ya entiendo por qué el estado administrativo y financiero de la entidad. El doctor Omar debe esperar que yo le notifique, mientras tanto acá hay un gerente encargado".