Alcaldes de Córdoba se defienden ante investigación adelantada por la Procuraduría

Luego de que la Procuraduría abriera investigación disciplinaria contra siete alcaldes de Córdoba por el denominado "cartel del bastón", por medio del cual se habrían desviado 4 mil millones de pesos destinados para la población adultos mayores del departamento, varios mandatarios reaccionaron y se mostraron tranquilos frente al delicado tema.

Entre los alcaldes que se pronunciaron se encuentra José Gómez del municipio de Valencia, quien señaló que el programa para las personas de la tercera de edad se llevó a cabo sin ningún tipo de inconveniente durante los años 2016 y 2017.

"Con relación al programa Adulto Mayor, debo decir que en el 2016 se atendieron 160 abuelos y en el 2017 se atendieron 110 abuelos. Lo que sé de la inconformidad de la Procuraduría es a través de los medios de comunicación porque hasta ahora no he sido notificado por ningún ente de control", precisó el mandatario.

Así mismo, negó que en ese municipio se hayan atendido a personas inexistentes.

"Me he enterado de manera especulativa que en el municipio de Valencia supuestamente se habían atendido 15 abuelitos fallecidos y que los 160 de 2016 y 110 de 2017 no aparecían en el Sisbén de Valencia. Ambas afirmaciones carecen de verdad porque ningún abuelito muerto fue atendido. Yo hoy tengo certificado de que todos pertenecían a Valencia y están vivos", enfatizó el alcalde.

Por su parte, el alcalde de Planteta Rica, Gilberto Montes aseguró que todo el actuar en ese municipio estuvo sujeto a la legalidad.

"Nosotros estamos tranquilos porque no tenemos ningún elemento que esté por fuera de la legalidad y estamos contemplando que hay que evaluar el debido proceso de los supervisores, nuestros secretarios que de forma arbitraria por así decirlo, tomaron decisiones rápidas apartándolos del cargo. Considero que esto debía hacerse después que regresaran las respectivas justificaciones del convenio", enfatizó el alcalde de Planeta Rica.

Los alcaldes de Chinú, Ciénaga de Oro, Los Córdobas, Sahagún y Pueblo Nuevo aún no se pronuncian sobre este caso que ha sido comparado con el escándalo de corrupción denominado "cartel de la hemofilia".

La gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia, confirmó que a raíz de estas investigaciones el programa "Adulto Mayor" está suspendido en el departamento.

Cabe recordar que, por estos hechos, la secretaria de Mujer, Género y de Desarrollo de Córdoba, Sandra Gómez está suspendida del cargo al igual que a los siete supervisores de este programa en los municipios antes mencionados.