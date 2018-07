Alcaldes en Córdoba desmienten supuesto apoyo de exgobernador Alejandro Lyons

Ante la expectativa en el departamento de Córdoba por el interrogatorio que realizarán la Fiscalía y la Procuraduría al cuestionado exgobernador Alejandro Lyons, en el mes de agosto en el que supuestamente salpicaría a varios mandatarios de Córdoba por patrocinio político tales como, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Cotorra y Ciénaga de Oro, los dos últimos reaccionaron para La W Radio.

Alejandro Mejía, alcalde de Ciénaga de Oro, aseguró sentirse tranquilo pues no habría recibido recursos de manos del exmandatario para su campaña política.

“Frente a los rumores que han ingresado recursos de parte del exgobernador Alejandro Lyons a nuestra campaña estamos totalmente tranquilos porque nosotros presentamos las cuentas al Consejo Nacional Electoral, nunca hemos recibido dinero ni aportes del doctor Alejandro Lyons, somos conocidos sí, pero nunca recibimos ninguna clase de aporte”, precisó el mandatario municipal.

El alcalde agregó que está dispuesto a cualquier llamado de los entes de control y que espera el interrogatorio para que el exgobernador aclare el panorama.

Por su parte el alcalde de Cotorra, Alejandro Doria, manifestó que todo se trata de meras especulaciones y afirmó no conocer al exgobernador durante su campaña política.

“Yo ni siquiera conocí nunca al gobernador siendo candidato. Yo sabía que él era gobernador y yo candidato pero no tuve la oportunidad de conocerlo, solo un día que coincidí con él en un centro comercial y me lo presentaron que era el gobernador de Córdoba, pero no lo conocí antes de ser alcalde y posteriormente sí tuve la oportunidad de conocerlo y bueno, no entiendo de dónde sale esa información que financió mi campaña”, precisó el alcalde de Cotorra.

Este medio trató de conocer reacciones del resto de alcaldes pero no respondieron a la solicitud.