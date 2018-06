Alcaldía, ausente en debate de abuso de precios en zona turística de Cartagena

En medio de la temporada de turismo más larga del año en Cartagena y tras las denuncias por los recurrentes casos de cobros excesivos por parte de vendedores de productos y servicios de la zona turística, la Alcaldía Distrital fue la gran ausente en el debate que citó el Concejo Distrital para discutir esa problemática y crear propuestas para hacerle frente a la misma.

El concejal de La U César Pión, citante del debate, mostró su descontento por la ausencia de la alcaldesa encargada y secretaria de Interior, Yolanda Wong, quien era una de las principales funcionarias citadas en dicha sesión.

A la ausencia de Wong, el concejal Pión afirmó que “es responsabilidad del Distrito crear un plan de contingencia y comisiones que se encarguen de la vigilancia del espacio público”. Pidiendo a la presidencia del Concejo que “de manera urgente nos consiga una cita ya (con Yolanda Wong), para poderle informar, porque el alcalde debe estar presente para tomar esta decisión”.

Además, Pión afirmó que quienes no se hacen presentes a estas convocatorias del Concejo son “figuras decorativas”. Continuó expresando que la “política pública debe ser una sumatoria de todas las personas que están al frente de las actividades de la ciudad”.

Lo anterior sumado en crear también una “comisión que se encargue de la vigilancia más otras comisiones que las empresas privadas nos entreguen, que podamos hacer unas patrullas de trabajo de 20 personas coordinadas por la Policía Nacional y coordinadas con la Secretaría de Interior y de Espacio Público, para poder vigilar más no para poder extorsionar ni perseguir ni aprovecharse de la situación, que ha sido otra de nuestras debilidades, en donde nuestros funcionarios de los mandos bajos, han aprovechado la oportunidad y la vestimenta para poder negociar con los espacios públicos para quitarle recursos, para dejarlos en el sitio, para no perseguirlos, para no corretearlos y que nos atrevemos a tocar eso en un debate”, puntualizó el concejal.

De lo dicho en la sesión, Pión afirmó que lo que la ciudad necesita para esta temporada de turismo y que a su vez sirva para controlar los precios no sólo de vendedores ambulantes sino también de taxistas, son medidas de contingencia donde todas las entidades involucradas y afines se unan y se “creen políticas públicas las cuales deben aplicarse en la ciudad”.

El concejal también señaló que toda esta problemática social se genera porque “cada quien quiere trabajar como le da la gana”, en alusión a algunos funcionarios públicos que, según Pión, no muestran interés en crear medidas que no perjudiquen el turismo de la ciudad.

En cuanto a otros de los grandes ausentes, a quien también el Concejo había citado, fueron los funcionarios del Departamento de Salud y del Sena. Por su parte, entre los funcionarios que cumplieron al llamado se encontraban: el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, la Alcaldía Local 3, representantes de Cotelco y Asotelca.